I innlegget var det et utdrag fra et intervju Trump gjorde med Fox News, der han sa at barn er «nesten immune» mot covid-19.

New York Times-journalist Davey Alba tvitrer at Facebook overfor ham har bekreftet at det er det første Trump-innlegget selskapet fjerner som følge av brudd på retningslinjene mot feilinformasjon om koronaviruset.

