utenriks

Macron besøkte torsdag Beirut for å se på de omfattende skadene etter tirsdagens eksplosjon.

Under besøket opplyste han at Frankrike vil invitere land i Midtøsten, samt europeiske og amerikanske land, til giverkonferanse for å samle inn penger til mat, medisiner, boliger og annen nødhjelp.

Libanon sliter med omfattende korrupsjon, og Macron understreker at hjelpen skal gå direkte til folk og hjelpeorganisasjoner.

