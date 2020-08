Frykter isbre skal rase fra Mont Blanc

utenriks

De neste 72 timene kommer til å være kritisk for Planpincieux-breen, fortalte breeksperten Valerio Segor i Valle d'Aosta nordvest i Italia fredag.

Breen ligger under et fjellparti på den italienske siden av Mont Blanc, Alpenes høyeste fjell.

75 turister og innbyggere ble tvunget til å evakuere fra Val Ferret i skyggen av isbreen torsdag. Dagen etter ble turister nektet innreise til den bildeskjønne dalen.

Breens størrelse er blitt sammenlignet med en fotballbane under en 80 meter høy ismasse. Plutselige temperaturendringer – fra varmt til kaldt og varmt igjen – får skylden for breens prekære forfatning, og under renner en bekk.

Breen har vært overvåket siden 2013. I fjor oppsto lignende bekymringer, men ismassene har beholdt grepet om fjellet imellom 2.600 til 2.800 meters høyde.

I den siste tiden har Planpincieux krøpet nedover med en fart på rundt 80–100 centimeter per dag, ifølge Segor.

– Det er fare for at den kan slippe på et øyeblikk, sier breekspert Fabrizio Troilo til avisa Corriere della Sera.

