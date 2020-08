Kvinner og barn drept i flyangrep i Jemen

utenriks

Flyangrepet fant sted i Jawf-provinsen nordøst for den opprørskontrollerte hovedstaden Sana, opplyser en talsmann for helsedepartementet i byen fredag kveld.

En talsmann for de lokale myndighetene i området forteller til nyhetsbyrået Saba at de fleste av de drepte var kvinner og barn. Sju sivile ble ifølge ham også såret i angrepet, som skal ha vært rettet mot en kolonne med fire kjøretøy.

Innbyggere i området forteller at bolighus ble rammet under angrepet, og Redd Barna bekrefter at det var sju barn blant de 20 som ble drept. Flere andre ble ifølge hjelpeorganisasjonen kritisk såret, de fleste av dem kvinner og barn.

Fordømmer

– Minst 17 barn har på under en måned mistet livet som et resultat av vilkårlige angrep i Jemen, sier Redd Barnas landdirektør i Jemen, Xavier Joubert.

– Vi fordømmer på det sterkeste dette angrepet og ber de krigførende partene om å respektere internasjonal humanitær lov, sier han.

FNs humanitære koordinator i Jemen, Lise Grande, bekrefter at flyangrepet var rettet mot flere kjøretøy og at de fleste ofrene var kvinner og barn.

Kvinner og barn

– Selv om det gjenstår å bekrefte antallet ofre, melder partnere at opptil ni barn ble drept og sju ble såret, sier hun.

– I likhet med all annen meningsløs vold mot sivile så var dette sjokkerende og totalt uakseptabelt, sier Grande.

FNs spesialutsending til Jemen, Martin Griffiths, reagerer også sterkt på meldingene om det siste angrepet og krever gransking.

– Jeg fordømmer flyangrepet i Jawf som drepte mange sivile, blant dem mange barn. Dette må straks granskes i full åpenhet, tvitrer han.

Brutal krig

Det er ikke kjent hvem som sto bak fredagens flyangrep, men Saudi-Arabia gikk i spissen for en regional koalisjon til krig mot Houthi-opprørerne i mars 2015, noen måneder etter at opprørerne hadde grepet makten i Sana.

Tusenvis av flyangrep senere er store deler av Jemens infrastruktur lagt i grus og Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 100.000 mennesker er drept.

Over 4 millioner mennesker er drevet på flukt og 20 millioner mennesker er avhengige av matvarehjelp utenfra for å holde sulten unna.

FN har beskrevet Jemen som vår tids verste humanitære krise.

