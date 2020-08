Bistandsadvokat: SS-soldat Bruno Dey anker dommen

utenriks

93-årige Bruno Dey ble 23. juli i år dømt til to års betinget fengsel, tiltalt for medvirkning til drap på 5.230 personer.

Dey var fangevokter i Stutthof-leiren i Polen da han var 17 år gammel.

93-åringen godtok i førsteomgang dommen, men denne ble anket av to bistandsadvokater som representerer tre av ofrene. Som følge av dette, valgte Dey også å anke, opplyser den norske bistandsadvokaten Patrick Lundevall-Unger i en uttalelse til NTB.

– Meget uheldig

Lundevall-Unger representerer den norske motstandsmannen Johan Solberg, den siste norske overlevende fra fangeleiren. Solberg døde 23. juni i år.

– Den tiltalte aksepterte dommen og denne kunne ha vært rettskraftig nå, dersom to bistandsadvokater ikke hadde anket, sier Lundevall-Unger.

– Det som har skjedd her er meget uheldig. Den tiltalte ble nesten «tvunget» til å anke, understreker han.

Dey kan dø før anken er behandlet

Nå frykter han at behandlingen av ankesaken kan ta opptil flere år, og at en avgjørelse derfor sannsynligvis ikke vil komme mens 93-årige Dey fortsatt er i live. Hvis dette skjer, er ikke den symbolsk viktige dommen rettskraftig.

– En rettskraftig dom ville ha vært viktig, ikke bare for de etterlatte og den tiltalte selv, men for hele rettssystemet i Tyskland, sier Lundevall-Unger.

– Tyskland sendte et signal om at man slår hardt ned på gjerninger begått under andre verdenskrig, samt at tjenestemenn var del av nazistregimet, påpeker han.

