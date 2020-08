utenriks

– Jimmy Lai er pågrepet mistenkt for ulovlig samarbeid med utenlandske makter, skriver Lais kollega Mark Simon på Twitter.

En politikilde bekrefter til nyhetsbyrået AFP at Lai ble pågrepet og siktet for å ha konspirert med utenlandske makter, en av de nye forseelsene i sikkerhetsloven Kina har innført i Hongkong, og for bedrageri.

