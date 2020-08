Frykt for at grunnstøtt tankskip kan brekke ved Mauritius

utenriks

Olje som lekker fra den japanske lastebåten Wakashio, har spredt seg i det turkise vannet i nasjonalparken Blue Bay med laguner, koraller, mangroveskoger, fisk, krabber og andre dyr.

Statsminister Pravind Jugnauth sier redningsmannskaper har klart å dempe lekkasjen midlertidig, men advarer om at faren ikke er over.

– Sprekkene har vokst, situasjonen er blitt verre. Det er fortsatt risiko for at skipet kan brekke, sier han.

Det anslås at 1.000 tonn olje har lekket ut fra skipet, som fortsatt har 2.500 tonn om bord. Japanske eksperter er på vei for å bidra, og Frankrike har sendt et marinefartøy, personell og utstyr til området.

