Grensegjerde har redusert bestanden av villsvin i Danmark

Den danske Naturstyrelsen har fått i oppdrag å fjerne så mange villsvin i Danmark som mulig, av frykt for at dyrene skal spre smittsomme sykdommer.

Villsvin har spredt afrikansk svinepest i flere europeiske land, og et slikt utbrudd vil ifølge beregninger kunne koste dansk eksportnæring opp mot 16 milliarder kroner.

Før grensegjerdet ble satt opp, befant det seg rundt 35–40 villsvin nord for grensa. Nå er bestanden nede i under 25, til tross for at dyrene har fått nye ungekull, opplyser Naturstyrelsen til avisen Danmark.

Ifølge skogvokter Inge Gillesberg har det trolig ikke ankommet nye villsvinfamilier fra Tyskland siden gjerdet ble satt opp.

