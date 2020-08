Hellas vil kreve negativ koronatest for å hindre importert smitte

utenriks

Kravet gjelder passasjerer på fly fra Sverige, Belgia, Nederland, Spania og Tsjekkia. Testene må ikke være mer enn 72 timer gamle.

Tiltaket gjelder fra mandag 17. august, og det vil i første omgang gjelde fram til 23. august, opplyste den greske regjeringen mandag.

Fra Albania vil landet kun tillate 750 grensepasseringer daglig, opplyser en talskvinne for helseministeren.

Greske myndigheter innfører dessuten restriksjoner for barer og restauranter på Kreta, Santorini, Mykonos, Korfu, Rhodos, Zakynthos og Kos. Alle utesteder må stenge ved midnatt for å bremse koronasmitten, som de siste dagene har økt kraftig.

Tiltakene gjelder også for Thessaloniki, Larissa, Volos og Katerini, samt halvøya Halkidiki, som er populær blant turister fra Balkan.

Regjeringen har dessuten avlyst den internasjonale utstillingen Thessaloniki Fair, som skulle vært holdt fra 5. til 13. september.

Hellas har greid seg relativt bra gjennom koronapandemien så langt, men det har vært frykt for økende smitte etter at landet åpnet opp for turisme og internasjonale flyginger i juli.

Så langt har 5.623 personer fått påvist koronaviruset Hellas. Antall koronarelaterte dødsfall lå mandag på 212, ifølge Worldometers.

(©NTB)