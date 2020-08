utenriks

Påbudet gjelder i kommunene Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens, opplyser danske myndigheter.

Det innebærer at alle må bære munnbind på buss, tog, trikk og ferjer. Allerede når man venter på transport, for eksempel på togperrongen, skal man ta munnbindet på.

Mandag opplyste Folkehelseinstituttet at det vil anbefale at regionen Midtjylland defineres som «rød». Det betyr at personer som har vært i regionen, må tilbringe ti dager i karantene når de kommer til Norge.

(©NTB)