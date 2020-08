utenriks

4.923 nye smittetilfeller ble registrert den siste uka, mer enn Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland til sammen.

Spania registrerer for tiden 95 tilfeller per 100.000 innbyggere, langt over de 20 som FHI i Norge har som betingelse for å åpne for reising. Stadig flere land stenger nå for reiser til og fra Spania.

Spania gjennomførte i mars en av Europas mest omfattende nedstengninger og fikk tilsynelatende viruset under kontroll. Men gjenåpningen i juni kan ha vært for tidlig.

