Biden og Harris på skolebesøk

utenriks

Parhestene skal besøke en videregående skole i Bidens hjemby Wilmington i delstaten Delaware.

Her skal de snakke om sine felles visjoner og planer for hvordan de skal slå Donald Trump i høstens presidentvalg.

Koronapandemien, krisen i økonomien som den har utløst, og rasisme i det amerikanske samfunnet står også på dagsordenen.

Biden og Harris vil også delta på et nettbasert arrangement for å samle inn penger til valgkampen.

Under mer normale omstendigheter ville store menneskemengder møtt opp for å se den første svarte kvinnen som er blitt visepresidentkandidat for et av de store politiske partiene i USA. Men smitteverntiltak gjør at langt færre mennesker får være til stede.

(©NTB)