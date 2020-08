utenriks

– Havnen i Mocimboa da Praia ble inntatt av terrorister tidlig onsdag morgen, skriver nettsiden Moz24Horas.

En militær kilde sier at både byen og havnen «har falt».

Den nordlige delen av Mosambik har siden 2017 vært rammet av et ytterliggående islamistopprør. Over 1.000 mennesker er drept, og uroen har gjort det vanskelig for landet å gjennomføre planene om gassutvinning utenfor landets kyst.

