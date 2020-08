Tre omkom da passasjertog sporet av i Skottland

utenriks

Det skal ha vært tolv personer om bord i toget, seks passasjerer og seks ansatte. Lokomotivføreren antas å være blant de omkomne, ifølge britisk transportpoliti. De døde var onsdag kveld ennå ikke formelt identifisert.

I forkant av ulykken var det et jordskred og kraftig regn i området, og det spekuleres på om dette kan ha bidratt til avsporingen.

Bilder fra ulykkesstedet viser at toget hadde fire vogner og at flere av dem sporet av. Røyk steg opp fra toget, og både ambulanser og helikoptre fra kystvakten deltok i den påfølgende redningsoperasjonen.

Statsminister Boris Johnson sier det er iverksatt en politietterforskning for å avdekke årsaken til ulykken og sørge for at noe lignende aldri skjer igjen.

– Etter hva jeg forstår, regnet det like mye i løpet av en svært kort periode som det vanligvis gjør på en måned, noe som utvilsomt forverret problemet her, sier han.

Toget var på vei fra Aberdeen til Stonehaven, som ligger på østkysten nord for Edinburgh.

– Dette er en svært alvorlig hendelse. Jeg har mottatt foreløpige rapporter fra Network Rail og redningstjenesten og blir holdt løpende oppdatert, tvitret Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon like etter ulykken.

Hun skrev også at ulykkesstedet var vanskelig tilgjengelig for nødetatene.

