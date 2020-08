Tysk institutt tror på vaksine til høsten

utenriks

– Foreløpige prognoser viser at en eller flere vaksiner muligens vil kunne være tilgjengelige så tidlig som til høsten, skriver instituttet på sin hjemmeside onsdag.

Instituttet mener samtidig at det vil ta lenger tid å få pandemien under kontroll.

– Det vil være farlig på nåværende tidspunkt å stole på at en vaksine fra høsten 2020 vil kunne kontrollere pandemien, lyder advarselen, ifølge Reuters.

Det tyske bioteknologifirmaet BioNTech samarbeider med den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer om utviklingen av en ny vaksine mot SARS-CoV-2, som det nye koronaviruset offisielt heter.

BioNTech meldte tirsdag at de har tenkt å be om at vaksinen godkjennes så tidlig som i oktober hvis de kliniske testene viser seg å være vellykket.

(©NTB)