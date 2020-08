utenriks

President Mahmoud Abbas kaller avtalen for «aggresjon» mot det palestinske folket og for et svik mot palestinernes sak, deriblant mot kravet om at Jerusalem må bli hovedstad i en framtidig palestinsk stat.

Avtalen mellom Emiratene og Israel er fremforhandlet med USAs hjelp og innebærer at de to landene normaliserer forholdet seg imellom.

(©NTB)