Biden og Harris til angrep på Trump

utenriks

– Kamala er smart, hun er tøff, hun er erfaren, hun har vist at hun er en kriger for dette landets ryggrad, sa Biden da arrangementet på en skole i Bidens hjemby Wilmington i Delaware kom i gang en time forsinket.

– Kamala kan styre. Hun kan ta vanskelige beslutninger. Hun er klar for jobben fra dag én, sa 77 år gamle Biden videre, dagen etter at han valgte henne til sin visepresidentkandidat.

På deres første møte sammen understreket Biden betydningen av at Harris er den første fargede kvinnen og den første med bakgrunn fra Asia som blir visepresidentkandidat.

– I morges, over hele landet, våknet små jenter, særlig små svarte og brune jenter som så ofte føler seg oversett og undervurdert, og for første gang kanskje kunne se seg selv på en ny måte, som det stoff som presidenter og visepresidenter er laget av, sa Biden.

I strupen på Trump

Harris på sin side sa at USA skriker etter lederskap i en tid da landet tar et moralsk oppgjør med rasisme.

– Vi kan ikke godta den mislykkede regjeringen til Donald Trump og Mike Pence. Om bare 83 dager har vi muligheten til å velge en bedre framtid for landet vårt, sa Harris.

Hun anklaget videre Trump for manglende lederskap i håndteringen av koronapandemien og sa at håndteringen får store konsekvenser.

– Alt vi bryr oss om – vår økonomi, vår helse, våre barn, landet vi lever i – alt står på spill.

Harris sier Biden er presidenten som kan få landet tilbake på sporet igjen.

– Valget av Joe Biden er bare starten på det arbeidet vi har foran oss, avsluttet Harris.

Halvtom gymsal

Under mer normale omstendigheter ville store menneskemengder møtt opp for å se den første svarte kvinnen som er blitt visepresidentkandidat for et av de store politiske partiene i USA.

Men som en dyster illustrasjon på koronakrisen som herjer i USA, var den store gymsalen halvtom. Det var like mange journalister med munnbind til stede som valgkampstab og familiemedlemmer av hovedpersonene.

Utenfor skolen sto en liten gruppe på 100 tilhengere og viftet med flagg, uten noe håp om å bli sluppet inn på grunn av de strenge smitteverntiltakene.

Felles visjoner

Parhestene snakket om sine felles visjoner og planer for hvordan de skal slå Donald Trump i høstens presidentvalg.

Koronapandemien, krisen i økonomien som den har utløst, og rasisme i det amerikanske samfunnet sto også på dagsordenen på møtet

Biden og Harris vil også delta på et nettbasert arrangement for å samle inn penger til valgkampen.

(©NTB)