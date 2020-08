Ecuadors ekspresident pågrepet

utenriks

Bucaram ble pågrepet i begynnelsen av juni, anklaget for å utnytte koronapandemien og selge overpriset utstyr til landets sykehus. Han mistenkes også for ulovlig våpenhandel.

Tidligere i denne uka ble 68-åringen pågrepet på nytt, anklaget for å ha bånd til organisert kriminalitet.

Saken knyttes til pågripelsen av to israelske statsborgere i mai. De to, som hevdet å ha solgt tusenvis av korona-testsett til Bucarams sønn Jacobo, ble angrepet i et fengsel i Guayaquil lørdag. Den ene av dem ble drept.

Alle de tre sønnene til den tidligere presidenten er etterlyst for salg av overpriset utstyr til helsevesenet i Ecuador, men det er ikke kjent hvor de befinner seg.

Abdalá Bucaram var president i en kort periode fra august 1996 til februar 1997. Da erklærte landets nasjonalforsamling ham for å være mentalt uskikket og avsatte ham. De neste 20 årene levde han i eksil i Panama, men i 2017 returnerte han til Ecuador.

(©NTB)