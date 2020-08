FN-eksperter hardt ut mot Hviterusslands behandling av demonstranter

utenriks

Gruppen oppfordrer andre land til å legge press på myndighetene i Minsk.

– Sikkerhetsstyrkene ser ikke ut til å forsøke å få i gang dialog med demonstrantene eller gi dem lov til å utøve sin rett til å samles fredelig, skriver de i en uttalelse, der de også påpeker at journalister er blitt et mål for sikkerhetsstyrkene.

– Myndighetene ser bare ut til å være interessert i å spre demonstrantene og pågripe så mange som mulig, heter det videre.

Uttalelsene er undertegnet FN-utsendingene med ansvar for å overvåke menneskerettigheter i Hviterussland, retten til å samles fredelig, menneskerettighetsforsvarere, ytringsfrihet og utenomrettslige henrettelser.

De uttaler seg ikke på vegne av FN, men har som rolle å rapportere til verdensorganisasjonen.

Siden søndag er det blitt arrangert demonstrasjoner over hele Hviterussland i protest mot det omstridte gjenvalget av president Aleksandr Lukasjenko. Hans motstandere beskylder ham for omfattende valgfusk.

Politiet har tatt i bruk sjokkgranater, gummikuler, tåregass, vannkanoner og, i minst ett tilfelle, skarpe skudd for å spre demonstranter.

Minst to har mistet livet og hundrevis er blitt såret, mens nesten 7.000 er blitt pågrepet.

