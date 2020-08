Trump sier han er mot penger til postvesenet på grunn av poststemming

utenriks

Det amerikanske postvesenet USPS, en etat med 630.000 ansatte, er i krise. Knappe bevilgninger og en rekke endringer i organisering og praksis gjennomført av organisasjonens nye leder har ført til at posten hoper seg opp over hele USA.

Nå meldes det om planer om nye nedskjæringer og nedleggelser av postkontor, mens USPS brått står overfor en ny, stor utfordring – nemlig å håndtere en kraftig økning i antall poststemmer i et hardt koronarammet USA.

Vil ikke finansiere

I et intervju med Fox Business Network torsdag kom Trump med en påstand om at Demokratene ønsket generell stemmegivning via posten, noe partiet ikke har gitt uttrykk for. Han gjentok også at stemming via posten vil føre til massivt valgfusk, noe det heller ikke foreligger beviser på.

Trump pekte også ut to vanskelige punkter i forhandlingene mellom partiene om en ny koronapakke i Kongressen: Demokratenes ønske om bevilgninger for å hjelpe valgavviklingen i delstatene og støtte til USPS' formidling av stemmesedler.

– De trenger pengene slik at postkontorene kan fungere og ta unna millioner av stemmesedler, sa presidenten, og føyde til:

– Hvis de ikke får gjennom disse to tingene, betyr det at du ikke kan ha generell stemmegivning via posten fordi de ikke er i stand til det.

– Sabotasje

Demokratenes presidentkandidat Joe Bidens valgkampapparat var raskt ute med en reaksjon.

– USAs president saboterer en grunnleggende tjeneste som flere hundre millioner mennesker er avhengig av, skjærer over en kritisk redningsline for økonomien på landsbygda og for leveranser av medisiner, fordi han vil frata amerikanere deres grunnleggende rettighet til å avlegge stemme trygt under den mest katastrofale helsekrisen på over 100 år, sier Bidens talsmann Andrew Bates.

Forhandlingene om en ny koronapakke i Washington står i stampe. Det hvite hus og lederne i Kongressen står langt fra hverandre både når det gjelder størrelse, omfang og tilnærming for å hjelpe husholdningene, gjenåpne skoler og få på plass en nasjonal strategi for å bremse koronaviruset.

Kostnadskutt

USPS' nye leder Louis DeJoy har bakgrunn som leder for et logistikkselskap og har støttet Republikanerne og Donald Trump økonomisk. Han har gjennomført en rekke kostnadskutt, blant annet for å få ned bruken av overtid.

De omfatter blant annet å holde sendinger igjen til neste dag hvis distribusjonssentrene ikke rekker å ta alt unna.

63-åringen ble utpekt av et styre innsatt av Trumps regjering, og han er den første i rollen på nesten 20 år som ikke har bakgrunn fra postvesenet. DeJoy tok over i juni.

De ansatte er frustrert over situasjonen.

– Det virker som de forsøker å få kundene vekk fra postkontorene, sier Jim Sizemore, som er leder for American Postal Workers Union i Cincinnati-området.

Han sier hans kontor ligger etter med leveransene på grunn av nye regler for når posten kan leveres.

