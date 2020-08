Over en halv million koronasmittede i Mexico

utenriks

Helsedepartementet meldte torsdag om 7.371 nye tilfeller, noe som brakte smittetallet over en halv million.

Samtidig ble det rapportert om 627 nye dødsfall knyttet til pandemien. Dermed stiger dødstallet til 55.293. Mexico er det tredje verst rammede landet i verden rangert etter antall rapporterte dødsfall.

Ekspert peker på at smittetallene trolig er to til tre ganger høyere på grunn av Mexicos svært lave testtall. Bare 1,15 millioner koronatester er gjennomført i landet som har en befolkning på 130 millioner mennesker. Det betyr at mindre enn 1 prosent av befolkningen er testet.

