Donald Trumps yngre bror er død

utenriks

– Det er med tungt hjerte at jeg deler nyheten om at min fantastiske bror Robert døde fredelig i kveld, opplyser Trump i en pressemelding fra Det hvite hus.

Robert Trump ble fredag lagt inn på sykehus i New York, men det ble ikke opplyst hva han ble behandlet for. Presidenten besøkte ham samme dag.

Ifølge The New York Times tok Robert Trump blodfortynnende medisin og hadde hatt hjerneblødning etter et fall nylig.

Det hvite hus gir ingen opplysninger om dødsårsaken.

– Han var ikke bare min bror, han var min beste venn. Han vil bli savnet, men vi vil møtes igjen, uttaler presidenten.