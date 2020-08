Minst 15 drept i angrep mot hotell i Mogadishu

utenriks

Tre angripere er blant de drepte, opplyser somaliske myndigheter.

– Angrepet er ikke over ennå og dødstallet kan stige, advarer regjeringens talsmann Ismael Mukhtar Omar. Han opplyser at den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Det skal ha vært totalt fem angripere, og Omar sier to fortsatt befinner seg inne i hotellet.

Blant de tolv ofrene er to regjeringsansatte, tre sikkerhetsvakter og fire sivile, opplyser Ahmed Bashane i Mogadishu-politiet til nyhetsbyrået DPA.

Væpnede menn stormet hotellet etter en kraftig eksplosjon som ødela hotellets port. Deretter stormet angriperne inn og tok gisler blant unge menn og kvinner som spiste i hotellets restaurant, ifølge kaptein Mohamed Hussein.

– En bilbombe ble rettet mot Elite Hotel på Lido-stranden. Det er kraftig skyting i bygningen, sa politiets talsmann Adan Ibrahim til AFP tidligere.

De fleste av hotellets gjester er søndag kveld blitt reddet ut, og den private ambulansetjenesten Aamin Ambulance opplyser at de har registrert 28 sårede.

Hotellet eies av den somaliske parlamentarikeren og forretningsmannen Abdullahi Mohamed Nur, og politikere, journalister, aktivister og offentlige tjenestemenn er ofte innom.

al-Shabaab, som har bånd til al-Qaida, har tidligere gjennomført en rekke selvmordsangrep i Somalia, blant annet mot hoteller og offentlige bygninger.

Angrepet bryter en flere måneder lang periode med relativ ro etter at det tidligere i år var en rekke bombeattentat.