Rapport: Facebooks algoritmer anbefaler innhold der holocaust fornektes

utenriks

Gruppa jobber mot ekstremisme. Funnene i rapporten omtales i The Guardian.

Når brukerne skriver «holocaust» i Facebooks søkefunksjon, foreslår Facebook en rekke sider der Hitlers jødeutryddelser fornektes. Her finnes igjen lenker til utgivere som selger litteratur med historisk revisjonisme eller holocaustfornektelse, og også til sider dedikert til den britiske holocaustfornekteren David Irving, ifølge Institute for Strategic Dialogue (ISD).

Det har den siste tiden vært et økende internasjonalt press mot Facebook, både fra folk som overlevde jødeutryddelsene under krigen og andre, for å fjerne slikt materiale.

Forrige onsdag kunngjorde Facebook at selskapet nå vil fjerne konspirasjonsteorier om at det jødiske folket «kontrollerer verden». Selskapet har imidlertid vært nølende til å kategorisere holocaustfornektelse som hatefulle ytringer, noe ISD kritiserer.

Gruppa har også funnet minst 36 Facebook-grupper med totalt 366.068 følgere som enten er dedikert til fornektelse av holocaust eller inneholder slikt materiale.

– Vi fjerner alle poster som hedrer, forsvarer eller forsøker å rettferdiggjøre jødeutryddelsene. Det samme gjelder innhold der ofrene hånes, beskyldes for løgn eller tar til orde for vold mot jøder, sier en talsperson for Facebook til avisen.

– Vi fjerner også grupper og sider der holocaustfornektelse diskuteres, fra anbefalingene og referansene til dem i søkeforslagene. Selv om vi ikke fjerner materiale bare fordi det er usant, så er mange av postene der holocaust fornektes, likevel i strid med vår politikk om hatefulle ytringer, sier talspersonen.

