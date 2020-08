Scholz: Lukasjenko er en forferdelig diktator

utenriks

Scholz, som er visestatsminister og de tyske sosialdemokratenes statsministerkandidat til neste års valg, langer ut mot Lukasjenko i et intervju med Bild og sier at han ikke lenger har legitimitet som hviterussisk president.

Lukasjenko vant ifølge offisielle tall valget 9. august med over 80 prosent av stemmene, men opposisjonen hevder at det var omfattende valgfusk og krever at han går av.

– Jeg er dypt overbevist om at denne presidenten ikke lenger har noen legitimitet, ellers ville han ikke ha styrt med slik uforståelig brutal vold, sier Scholz.

Den tyske finansministeren advarer videre Russland mot å gripe inn i Hviterussland for å holde Lukasjenko ved makten.

Det har vært store protester i Hviterussland etter valget, og landets sikkerhetsstyrker har gått hardt til verks og pågrepet over 7.000 demonstranter.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab reagerer sterkt og godtar heller ikke gjenvalget av Lukasjenko.

– Verden har skrekkslagent vært vitne til hviterussiske myndigheters vold mot fredelige protester etter dette bedragerske presidentvalget. Storbritannia aksepterer ikke resultatet, sier han til AFP.

