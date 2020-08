Trump saksøkes for forsøk på å svekke postvesenet

utenriks

Søksmålet ble anlagt mandag i New York. Søksmål flere steder i landet er varslet. Saksøkerne anklager Trump og DeJoy for å svekke postvesenet, og dermed hindre at poststemmer pålitelig kan brukes i presidentvalget i november.

Flere demokratiske politikere i New York står bak søksmålet. Blant dem er den nominerte kandidaten til Representantenes hus, Mondaire Jones, og delstatssenator Alessandra Biaggi, samt kandidater til delstatsforsamlingen Chris Burdick og Stephanie Keegan.

Leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, har kalt Representantenes hus hjem fra ferie fordi hun mener Trump forsøker seg på valgjuks ved å svekke postvesenet.

(©NTB)