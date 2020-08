FN-domstol: Ikke bevis for at Hizbollah-ledelsen eller Syria var involvert i Hariri-attentatet

utenriks

– Syria og Hizbollah kan ha hatt motiver for å eliminere Hariri og hans politiske allierte, men det foreligger ingen beviser for at Hizbollahs ledelse var involvert i drapet på Hariri, og det foreligger heller ingen direkte beviser for syrisk medvirkning, sa dommer Davide Re da han leste opp et sammendrag av den 2.600 sider lange kjennelsen tirsdag, melder Reuters.

Hariri var Libanons statsminister fra 1992 til 1998 og fra 2000 til 2004. Året etter at han gikk av ble han drept av en kraftig bilbombe i Beirut. 21 andre mennesker ble også drept i attentatet og flere hundre ble såret.

Fire menn, som alle angivelig kan knyttes til den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen, har vært tiltalt for medvirkning til attentatet. Hizbollahs ledelse har i alle år nektet for å ha stått bak og har nektet å bidra til utlevering av de fire.

FN-domstolen som har behandlet saken, beskrives som det første internasjonale tribunalet som er opprettet for å håndtere terrorhandlinger. Den ble opprettet etter et vedtak i FNs sikkerhetsråd og innledet saken mot de fire tiltalte i 2014.

Saken mot de fire mennene ble i all hovedsak bygd på mobildata, som angivelig viser at de overvåket Hariri fra han gikk av som statsminister og fram til attentatet.