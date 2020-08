utenriks

De til sammen 14 rakettene ble avfyrt kort etter at president Ashraf Ghani la en krans på uavhengighetsminareten i forbindelse med 101-årsdagen for landets uavhengighet.

Innenriksdepartementet bekrefter at rakettene ble avfyrt fra to biler i to forskjellige politidistrikter, og sier at to mistenkte er pågrepet.

Flere av rakettene slo ned i nærheten av presidentpalasset og forsvarsdepartementet. Blant de sårede er fire barn og en kvinne.

(©NTB)