Nær 5.000 kyllinger var døde ved ankomst etter postforsinkelser i USA

Det opplyser Chellie Pingree, en demokrat som sitter i delstatsforsamlingen i Maine. Hun har skrevet brev om saken og de økonomiske tapene som bøndene har lidd, til postvesenets øverste sjef, Louis DeJoy, melder lokalavisen The Portland Press Herald.

Brevet er også sendt til ombudsmann for landbruksdepartementet, Sonny Perdue

Pauline Henderson, en av mottakerne, sier at hun ble sjokkert da hun i forrige uke måtte konstatere at alle de 800 kyllingene som ble sendt til henne fra et utklekningsanlegg i Pennsylvania, var døde.

– Vanligvis ankommer de hver tredje uke på klokkeslaget, og det er kanskje en eller to ut av 100 som dør under transporten, sier hun.

DeJoy er en av president Donald Trumps støttespillere. Etter at han begynte i jobben i juni, har han i tråd med Trumps ønsker iverksatt en stor omstillingsprosess som blant annet innebærer kutt i overtid, fjerning av postkasser og postsorteringsmaskiner.

Kostnadskuttene er iverksatt samtidig som mange amerikanere planlegger å stemme via posten i høstens presidentvalg.

