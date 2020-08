utenriks

Navalnyj (44) ligger i kunstig koma og er koblet til en respirator på et sykehus i byen Omsk i Sibir etter at han torsdag morgen ble akutt syk på et fly på vei til Moskva.

Hans medarbeidere er overbevist om at han er forgiftet, men legene har ennå ikke stilt noen diagnose.

Et fly fra Tyskland er på vei til Omsk for å hente Navalnyj. Hans talskvinne sier at det vil være en trussel mot Navalnyjs liv å nekte å flytte ham.

(©NTB)