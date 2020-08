Russisk sykehus: Ingen spor etter gift i Navalnyj

utenriks

Navalnyj (44) ligger i koma og er koblet til en respirator på et sykehus i byen Omsk i Sibir etter at han torsdag morgen ble akutt syk på et fly på vei til Moskva.

Hans medarbeidere er overbevist om at han ble forgiftet, og at det dreier seg om et drapsforsøk, men fredag avviste sykehuset at noe tyder på det.

– Så langt er det ikke identifisert noe gift i blodet og urinen, det er ingen spor etter det, sa assisterende overlege Anatolij Kalinitsjenko da han møtte pressen utenfor sykehuset.

Han la til at tilstanden til Navalnyj «fortsatt er ustabil».

– Vi tror ikke at pasienten ble forgiftet, sa han videre og la til at de har stilt en diagnose, og at Navalnyjs familie er informert.

Han vil imidlertid ikke offentliggjøre diagnosen ettersom han mener det handler om taushetsbelagte pasientopplysninger.

– Svært farlig stoff

Tidligere fredag sa en av Navalnyjs allierte, Ivan Zjdanov, at politiet har funnet et «svært farlig stoff i Navalnyjs system», men at myndighetene nekter å oppgi hva slags stoff det er.

Sykehuset har også sagt nei til at Navalnyj kan flyttes til et sykehus i Berlin med henvisning til at det vil være for farlig. Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj fester ikke lit til forklaringen.

– Forbudet mot å flytte Navalnyj trengs for å trenere og vente til giften i kroppen hans ikke lenger kan spores. Men hver time med utsettelse er en trussel mot livet hans, skriver hun på Twitter.

Både Frankrike og Tyskland har tilbudt seg å hjelpe Navalnyj. Fredag morgen landet et fly fra Tyskland i Omsk. Planen var å bringe Navalnyj til det velrenommerte Charité-sykehuset i Berlin og gi ham behandling der.

– Gjør alt de kan

Kalinitsjenko sa torsdag at legene i Omsk gjør alt de kan for å redde livet til den kjente aktivisten og korrupsjonsjegeren, som lenge har vært en av president Vladimir Putins fremste kritikere.

Ifølge Navalnyjs team er sykehuset i Omsk dårlig utstyrt, og hans lege Anastasia Vasiljeva sier hun har bedt Kreml om hjelp til å få ham til et europeisk sykehus.

Samtidig får Putin ansvaret for den antatte forgiftningen.

– Enten han ga ordren personlig eller ikke, så ligger ansvaret på ham, sier Navalnyjs talskvinne.

Hun mener han må ha fått i seg gift da han drakk en kopp te på flyplassen i byen Tomsk i Sibir før han satte seg på flyet til Moskva torsdag morgen. Dette er det eneste han skal ha drukket torsdag morgen.

Navalnyjs kone Julia og broren Oleg er nå også på plass i Omsk, som ligger om lag 220 mil øst for Moskva.

Mange fiender

Den politiske analytikeren Tatjana Stanovaja sier at Navalnyj har «hundrevis av fiender, deriblant noen innbitte personer». Hun viser spesielt til hans kamp mot korrupsjon, som har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier.

Navalnyj har flere millioner følgere på sosiale medier, der han med jevne mellomrom legger ut korrupsjonsanklager mot noen av landets mektigste personer, deriblant statsminister Dmitrij Medvedev.

Amnesty International har bedt Russland iverksette en rask og uavhengig etterforskning av hva som har skjedd.

I Moskva sier flere at de tror Navalnyj ble forgiftet med overlegg som følge av hans politiske syn.

– Jeg tror dette var et bevisst forsøk på å ta hans liv fordi han har kjempet så hardt mot regjeringen den siste tiden, sier den 18 år gamle studenten Jaroslav Ljangasov.

(©NTB)