Russland går med på å evakuere Navalnyj

utenriks

Et tysk ambulansefly står klar i byen Omsk i Sibir til å frakte Navalnyj til Berlin. Et tysk legeteam har fått undersøkt ham og konkluderte tidligere fredag med at tilstanden hans var god nok til at han kunne flyttes.

Det er den tyske uavhengige organisasjonen Cinema for Peace som organiserer arbeidet med å få fløyet Navalnyj til Berlin, der det velrenommerte Charité-sykehuset står klare til å ta imot ham.

Håper å ta av i løpet av få timer

Grunnleggeren av organisasjonen, Jaka Bizilj, sier til avisen Deutsche Welle fredag ettermiddag at forberedelsene var godt i gang, og at ambulanseflyet kan ta av med opposisjonspolitikeren om bord «trolig i løpet av de neste tolv timene».

– Vi ønsker å fly så raskt som mulig. Men vi behøver selvsagt å få ordnet tillatelser, og det er også nødvendig med medisinske forberedelser, sier han.

Navalnyj (44) har siden torsdag ligget livstruende syk og i koma på et sykehus i Omsk etter det som kan være en forgiftning.

En ikke navngitt lege sier ifølge Reuters at det er funnet spor av industrielle, kjemiske stoffer på klærne og hendene til opposisjonspolitikeren.

– Lavt blodsukker

Men sjeflegen på sykehuset der Navalnyj ligger hevder det ikke er funnet spor av gift i prøver tatt av Navalnyj og mener at han er rammet av lavt blodsukker som følge av et metabolsk syndrom. Legene på sykehuset sa tidligere på fredagen at Navalnyj var for syk til at han kunne flyttes.

Aleksej Navalnyj er en av president Putins argeste kritikere, og støttespillerne hans mener han må ha fått i seg gift da han drakk en kopp te på flyplassen i byen Tomsk i Sibir før han satte seg på flyet til Moskva torsdag morgen.

(©NTB)