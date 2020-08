Skuespiller Lori Loughlin dømt til to måneders fengsel for collegejuks

utenriks

Loughlin og ektemannen, klesdesigneren Mossimo Giannulli, fikk dommen forkynt i en domstol i Boston fredag. Giannulli ble dømt til fem måneders fengsel.

De var tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, over 4,5 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass på University of Southern California ved at de ble oppført som rekrutter på universitetets rolag, til tross for at ingen av jentene drev med roing.

Paret er to av 50 velstående foreldre som har vært anklaget i collegeskandalen. Blant dem er også «Frustrerte fruer»-skuespiller Felicity Huffman. Hun ble i fjor dømt til 14 dagers fengsel for ha betalt 15.000 dollar for at datteren skulle få bedre karakter på en opptaksprøve til et universitet.

(©NTB)