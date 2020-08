Fly med Navalnyj har lettet fra Sibir

utenriks

Det opplyser Navalnyjs talsperson Kira Jarmysj.

Navalnyj, som er en av president Vladimir Putins argeste kritikere, har siden torsdag ligget livstruende syk og i koma etter det som kan være en forgiftning.

Støttespillerne hans mener han må ha fått i seg gift da han drakk en kopp te på flyplassen i byen Tomsk i Sibir før han satte seg på flyet til Moskva torsdag morgen.

Et tysk ambulansefly, som nå frakter Navalnyj til Berlin for behandling ved det velrenommerte Charité-sykehuset, har stått klart på flyplassen i byen Omsk i Sibir siden fredag.

Russiske myndigheter har holdt igjen å la Navalnyj reise, og begrunnet det med at helsetilstanden hans har vært for dårlig.

Navalnyjs personlige lege, Anastasia Vasiljeva, sa i et intervju fredag at hun trodde myndighetene har forsøkt å holde ham igjen lenge nok til at giften hun mener han er gitt, skulle forsvinne helt fra blodomløpet og bli umulig å identifisere, skriver New York Times.

Sykehuset i Omsk sier imidlertid at testresultater ikke støtter opp om det.

Et tysk legeteam fikk etter hvert undersøkt ham og konkludert med at tilstanden hans er god nok til at han kan flyttes.

