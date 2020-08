Skogbrannene i California fortsetter å spre seg

utenriks

Flammene dekker på et samlet areal på over 312.000 hektar, omtrent like stort som den amerikanske delstaten Rhode Island.

Om lag 12.000 brannmannskaper arbeider i delstaten, som kjemper mot 24 store branner og hundrevis av mindre branner. Flere hundre bygninger er ødelagt og fem personer har mistet livet.

De to største brannområdene, SCU-komplekset og LNU-komplekset, som er sammensatt av flere branner i regioner rundt San Francisco, er henholdsvis 10 og 7 prosent under kontroll, og har svidd av mer enn 181.000 hektar, ifølge Californias brannmyndigheter.

De to er nå blant de to største brannene i delstatens moderne historie, sa guvernør Gavin Newsom fredag.

– Vi er overhodet ikke naive med tanke på hvor dødelig denne situasjonen er, la han til på en pressekonferanse.

Nye evakueringsordre ble utstedt fredag i Sonoma fylke, som ligger nord for San Francisco. Allerede har titusenvis blitt drevet på flukt fra hjemmene sine i delstaten.

(©NTB)