Titusenvis demonstrerer mot Lukasjenko i Minsk

– Vi har bare to krav. Rettferdige valg og en slutt på volden, sier 32 år gamle Igor, som er en av titusenvis av demonstranter som har samlet seg på Selvstendighetsplassen i Minsk.

Myndighetene har advart folk mot å delta i ulovlige demonstrasjoner, og lokale medier har publisert bilder av opprørspoliti med skjold og vannkanoner på vei mot Selvstendighetsplassen.

Forsvarsdepartementet har kunngjort at de er klare til å gripe inn for å beskytte monumentet over andre verdenskrig, som myndighetene beskriver som «hellige».

Fire av hovedstadens T-banestasjoner er også stengt.

Solidaritetsdemonstrasjoner

I nabolandet Litauen er det også demonstrasjoner i solidaritet med opposisjonen i Hviterussland, og der skal det dannes en menneskekjede fra hovedstaden Vilnius og fram til grensen mot Hviterussland.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja oppholder seg i eksil i Litauen og oppfordrer demokratiaktivistene til å fortsette kampen.

– Myndighetene må forstå at vi ikke er en protestbevegelsen, vi er det hviterussiske folket. Vi er flertallet, og vi kommer ikke til å tre til side. Vi er ikke redde lenger, sier hun i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Truer med militære tiltak

Hviterussland har vært preget av omfattende uro etter at de offisielle resultatene fra presidentvalget 9. august ga Lukasjenko en suveren seier.

Presidenten avviser alle krav om å gå av, og etter uker med demonstrasjoner ba han lørdag hæren ta strenge midler i bruk. Han har også advart Nato om «troppeforflytninger i Europa».

– Fedrelandet er i fare, advarte han da han inspiserte grensestyrker.

Tikhanovskaja oppfordrer sine tilhengere til ikke å la seg affisere av Lukasjenkos militære trusler.

Russland kritisk

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er kritisk til opposisjonen i Hviterussland. Han anklager opposisjonsledere som har dratt fra landet for å ønske vold og ikke fredelige protester, og mener Svetlana Tikhanovskaja ikke har et konstruktivt program.

I en uttalelse til russiske nyhetsbyråer sier Lavrov at endringer i Hviterusslands grunnlov kan være en måte å løse problemene på.

EU anerkjenner ikke Lukasjenkos valgseier og har varsler sanksjoner mot en rekke personer som har stått bak vold mot demonstranter og valgfusk.

(©NTB)