utenriks

– Turistnæringen sysselsetter nesten en tidel av klodens befolkning og gir levebrød til ytterligere hundrevis av millioner, sa António Guterres i en videobrifing tirsdag.

I årets fem første måneder førte pandemien til at halvparten av de internasjonale turistene uteble. 320 milliarder – nesten 2.900 milliarder kroner – i eksportinntekter forduftet, og 120 millioner jobber kan forsvinne.

– Dette har vært et stort sjokk for rike land, men det er en krise for utviklingsland, sier FN-sjefen.

