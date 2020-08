Polio blir erklært for utryddet i Afrika

utenriks

Mange års arbeid ligger bak når afrikanske helsemyndigheter erklærer det ville polioviruset for utryddet på det afrikanske kontinentet. Likevel betyr det ikke at sykdommen er helt utryddet ettersom det fortsatt dukker opp utbrudd i en rekke land som følge av det såkalte vaksinebaserte polioviruset - en sjelden mutert form av det svekkede polioviruset som finnes i poliovaksinen.

Det er nå fire år siden sist gang det ble registrert et smittetilfelle forårsaket av det ville viruset, som tidligere lammet om lag 75.000 barn hvert eneste år på det afrikanske kontinentet.

Polioviruset finnes nå kun i Pakistan og Afghanistan, der kampen mot viruset er blitt rammet av konspirasjonsteorier og angrep på helsearbeidere som har jobbet med vaksinasjonsprogrammer.

Polioviruset er svært smittsomt, og smitten blir også overført via vann.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er det andre gang at et virus blir utryddet i Afrika. For fire tiår siden ble kopper erklært for utryddet, en sykdom som anslås å ha en dødelighet på mellom 20 og 60 prosent, og som ofte førte til at de som overlevde, ble blinde.

(©NTB)