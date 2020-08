USAs postsjef vil ikke sette parkerte sorteringsmaskiner i drift igjen

utenriks

DeJoy ville heller ikke gå med på å sette opp igjen innleveringspostkasser som er blitt fjernet som del av en omfattende omorganisering av postvesenet, måneder før det skal spille en sentral rolle i høstens valg.

Kritikerne peker på omfattende forsinkelser i postombæringen og mener DeJoys tiltak er i ferd med å forårsake varig skade.

Anklaget for å være inkompetent

Blant dem som konfronterte postsjefen under en høring i Kongressen mandag var demokraten Stephen Lynch.

– Hva i all verden er det du driver med, spurte Lynch, som beskyldte DeJoy for å «rive i stykker den en gang stolte institusjonen».

Han anklaget postsjefen for enten å være «grovt inkompetent» eller å handle med overlegg.

DeJoy avviste på sin side at han gjør noe galt, og beskyldte Lynch og andre demokrater for å spre desinformasjon. Postsjefen sa det ikke var riktig at han har kuttet overtidsbruken og hevdet at et dokument der dette omtales var skrevet av en mellomleder.

Har advart Trumps allierte

I en ordveksling med demokraten Gerald Connolly nektet først DeJoy for å ha vært i kontakt med president Donald Trumps valgkampapparat, en påstand han like etter måtte trekke tilbake.

Postsjefen vedgikk at han hadde «snakket med folk som er mine venner og som er tilknyttet valgkampapparatet» om Trumps grunnløse beskyldninger om at stemmegivning per post fører til juks.

– Jeg har sagt til ulike folk at dette ikke er til hjelp, sa DeJoy i den seks timer lange høringen, hans andre høring i Kongressen på fire dager.

– Jeg saboterer ikke valget, sa DeJoys, som la til at han, i likhet med Trump, har planer om å stemme per post.

DeJoy er en sterk støttespiller til president Donald Trump og har bidratt med penger til valgkampen hans. Han har tidligere fremholdt at det er hans «første prioritet» å sikre at stemmesedlene kommer fram i tide. Mandag sa han at han vil autorisere utvidet bruk av overtid, ekstra bilkapasitet og andre tiltak i månedene før valget for å sikre at stemmesedlene kommer fram.

