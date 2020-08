EUs handelssjef trekker seg etter brudd på koronaregler

utenriks

Det melder den irske kringkastingen RTE og Irish Times.

Middagen på Oireachtas Golf Society hadde 82 deltakere og fant sted dagen etter at den irske regjeringen hadde innført nye restriksjoner for å begrense smittespredningen. Hogan var blant dem som deltok.

Irske myndigheter hadde blant annet forbudt «formelle eller uformelle begivenheter eller fester» på hotellrestauranter. Gjestene på middagen skal ha vært samlet rundt bord ti og ti, noe som også brøt med regelverket.

Politiet opplyste fredag at de har startet etterforskning av saken.

Flere politikere

Flere andre irske politikere var med på middagen i tillegg til Hogan.

I et intervju med RTE tirsdag hevdet Hogan at han ikke hadde overtrådt noen regler og ikke utgjorde noen fare for andre. Han innrømmet imidlertid å ha gjort en stor feil.

Fredag i forrige uke trakk den irske landbruksministeren Dara Calleary seg fordi hun hadde deltatt på middagen. Nestlederen for det øvre kammeret i den irske nasjonalforsamlingen Jerry Buttimer gjorde det samme.

Irlands statsminister Micheál Martin uttalte i helgen at han ville tilbakekalle nasjonalforsamlingen etter skandalen. Han oppfordret også Hogan til å vurdere å trekke seg som handelskommissær.

Press

Presset har vært økende mot handelskommissæren de siste dagene. Hans sjef, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, har bedt ham om å redegjøre for sine bevegelser i Irland, skriver Irish Times.

Reisedokumentene hans viser at han ikke har isolert seg i 14 dager, slik regelen er for personer som ankommer fra utlandet, skriver avisen. Det står i strid med tidligere uttalelser fra kommisjonen, og har reist spørsmål om Hogan har ført sin arbeidsgiver bak lyset.

Øyenvitner har også fortalt at han i uken etter ankomsten i hjemlandet er blitt sett i restauranten, baren og biblioteket på golfklubben og hotellet K Club i Kildare.

Ny utnevnelse

Onsdag opplyste Martin at Hogan hadde kommet med ulike forklaringer om hva som skjedde under middagen. Samme kveld kom meldingen om at Hogan hadde trukket seg.

60-åringen var Irlands miljøminister fra 2011 til 2014 før han ble EUs handelskommissær i fjor, og har lang bakgrunn som folkevalgt.

Phil Hogan har hatt en sentral rolle i en rekke saker, blant annet EUs handelssamtaler med USA. Nå som han har trukket seg, må landet utnevne et nytt medlem til EU-kommisjonen. Det er imidlertid ikke sikkert at det nye irske medlemmet vil få samme rolle som Hogan har hatt.

