Tre nye koronarelaterte dødsfall i Sverige – ett i Danmark

utenriks

Dermed har 5.820 personer med covid-19 dødd i Sverige, mens antall registrerte smittetilfeller ligger på 83.898.

Tallet på smittede er nedjustert med cirka 3.700 etter at det ble oppdaget at mange svensker har testet positivt ved en feiltakelse.

I Danmark er det registrert ett nytt dødsfall det siste døgnet, mens antall nye smittetilfeller ligger på 90, noe som betyr at det for femte dag på rad er registrert under 100 nye smittetilfeller i Danmark.

Smitteøkningen har avtatt i Danmark i andre halvdel av august etter at det var en oppblussing i slutten av juli og begynnelsen av august.

