USAs sentralbank vil tillate høyere inflasjon

Inflasjonen kan bli liggende over 2-prosentmålet «en god stund» før banken er nødt til å gjøre noe og heve renten, sa sentralbanksjef Jerome Powell torsdag.

Målet med å slippe inflasjonen litt mer løs er å dekke inn «underskuddet» i målet om full sysselsetting.

– Dette gjenspeiler at vi erkjenner verdien av et sterkt arbeidsmarked, særlig for mange i områder med lav eller middels inntekt, sa Powell.

Ny strategi

Han la til at sentralbanken er innstilt på å bruke «hele bredden av verktøy vi har for å støtte opp om økonomien».

Endringene i vurderingen av inflasjon er en av konklusjonene etter en to år lang gjennomgang av sentralbankens strategi. Powell presenterte endringene i en tale under et årlig møte om pengepolitikk som denne gangen ble gjennomført som en videokonferanse.

Over og under

Heretter vil sentralbanken ha som ambisjon at inflasjonen i gjennomsnitt skal ligge på 2 prosent over tid. Det betyr at den kan akseptere perioder der prisstigningen både ligger under og over målet.

Den nye tilnærmingen var ventet, og tendensen det siste tiåret har vært at inflasjonen har ligget under målet om 2 prosent. Likevel innebærer den nye praksisen en betydelig endring i sentralbankens uttalte målsettinger – siden bekjempelse av inflasjon i mange år var en hovedprioritet for sentralbanker både i USA og mange andre land.

