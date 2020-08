Trump med harde angrep på Biden i sin nominasjonstale

utenriks

Trump (74) stiller til gjenvalg for fire nye år for Republikanerne, med Mike Pence (61) som visepresidentkandidat, og avsluttet partiets fire dager lange landsmøte med sin nominasjonstale.

– Jeg takker ja til denne nominasjonen, sa Trump til jubel fra tilhørerne på plenen utenfor Det hvite hus.

Presidentens valg av sted for talen har skapt kritikk fordi det bryter med tradisjonen om å ikke bruke offentlige bygg i partipolitisk sammenheng.

I strupen på Biden

Det var ventet at Trump skulle gå til frontalangrep på Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i sin avsluttende nominasjonstale, og Biden ble en gjennomgangstema i hele talen.

– Joe Biden er ikke USAs redningsmann. Han ødelegger amerikanske jobber, og han kommer til å ødelegge USAs storhet. Dette valget vil avgjøre om vi redder den amerikanske drømmen eller om vil tillater en sosialistisk agenda til å ødelegge vår skjebne, hevdet Trump, som kalte sin motstander en «trojansk hest for sosialisme».

Trump hevder videre at Bidens agenda er «made in China», mens han selv står for «made in America». Han lovet å opprettholde som sin strenge linje overfor Kina i handelspolitikken og å hente flere amerikanske selskap tilbake til USA.

– Vi skal utfordre Kina. Vi skal ikke være avhengige av dem i det hele tatt. Vi skal trekke vår handel ut av Kina. Vi skal bringe den hjem, sa presidenten i den mer enn en time lange talen.

Lovet koronakur i år

Trump truet også med at «Kina vil eie dette landet dersom Biden blir valg», og ga igjen Kina skylden for koronapandemien. Han omtalte flere ganger koronaviruset som «Kina-viruset» og lovet at en vaksine skal være klar innen nyttår.

– Vi har beordret USAs vitenskapelige genier til å produsere en vaksine på rekordtid. Vi kommer til å ha en trygg og effektiv vaksine i år og sammen skal vi knuse viruset, sa Trump.

– Vi vil bekjempe viruset og pandemien og komme sterkere ut av dette enn noen gang, sa Trump uten å spesifisere hvordan han vil gjøre det.

Lov og orden

Partiet har under hele landsmøtet prøvd å etablere seg og presidenten som det eneste valget dersom velgerne vil ha rettssikkerhet og lov og orden. Trump gjentok flere ganger i talen at radikale venstre prøver å ta over makten og at byer styrt av Demokratene ikke har kontroll.

– Ingen kommer til å være trygge i Bidens USA, påsto Trump og hevdet videre at hans motstandere vil kutte i bevilgningene til politiet.

Biden har foreslått å flytte noe av bevilgningene som går til militariseringen av politiet til prosjekter der politiet involveres mer i samfunnet og i sosialt arbeid.

– Vi må gi politiet vår makten deres tilbake. De er redde for å handle, sa Trump og fordømte plyndringen som har skjedd i forbindelse med demonstrasjonene mot rasisme og politivold i flere deler av landet.

Han fikk også støtte fra tidigere borgermester i New York Rudy Giuliani, som i sin tale rettet skytset mot New Yorks nåværende borgermester, demokraten Bill de Blasio.

– Ikke la demokratene gjøre med USA slik de har gjort med New York, sa han og viste til opptøyer og kriminalitet, sa de Blasio.

Vil sende kvinne til månen

President Trump rundet av talen med å hylle alle landets pionerer og deres bragder og lovet å sørge for nye bragder innen energiutvikling, teknologi, som blant annet utviklingen av 5G, og romferder.

– Amerika vil ha den første kvinnen på månen, og vi vil være den første nasjonen som planter det vakre flagget på planeten mars

Det hele ble avsluttet med fyrverkeri i National Mall-parken, der noen fyrverkeri stavet «Trump 2020».

(©NTB)