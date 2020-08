18.000 samlet til protestmarsj mot koronatiltak i Berlin

utenriks

Det er ventet at enda flere folk vil strømme til for å delta i marsjen.

Politiet skriver på Twitter at demonstrantene er blitt bedt om å holde sosial avstand, men at mange ikke følger anmodningen. Politiet krever derfor at de dekker nese og munn. Hvis dette ikke respekteres, vil siste utvei være å bryte opp demonstrasjonen, ifølge en talskvinne for politiet.

Myndighetene i Berlin ønsket å forby marsjen i frykt for brudd på smittevernreglene, men forbudet ble opphevet etter at arrangørene gikk rettens vei og fikk medhold.

(©NTB)