Montenegros opposisjon kan få makten for første gang på 30 år

utenriks

Montenegros EU-vennlige og sosialdemokratiske regjeringsparti DPS har et knapt forsprang med 35 prosents oppslutning, viser foreløpige resultater mandag. Da var 98 prosent av stemmene er telt opp.

Likevel kan partiet komme til å måtte forlate regjeringskontorene for første gang på tre tiår.

Opposisjonsalliansen For Montenegros framtid, som ønsker et tettere samarbeid med Serbia og Russland, har fått 32,5 prosent av stemmene. Nå vil den trolig fri til andre opposisjonspartier for å sikre seg parlamentarisk flertall. Det tredje og fjerde største opposisjonspartiet har fått henholdsvis 12,5 og 5,5 prosent av stemmene.

(©NTB)