Guineas president stiller til valg for en tredje periode

Nyheten kommer etter at den 82 år gamle presidenten i mars fikk igjennom en grunnlovsendring som kritikere lenge har hevdet ble gjort for å la ham stille til valg for en ny periode.

I tråd med landets grunnlov kan presidenter kun sitte i to perioder. Conde ble landets første demokratisk valgte president i 2010.

Han ble gjenvalgt i 2015, men har de siste årene blitt kritisert for å bli stadig mer autoritær. Ifølge analytikere kan den nye grunnloven åpne for at han kan stille til valg for to nye perioder.

