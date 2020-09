Afghanske myndigheter gjenopptar løslatelse av Taliban-fanger

utenriks

– Våre fanger er frigjort og vi ser dette som et positivt steg som legger forholdene til rette for en start på fredsforhandlinger innad i Afghanistan, sa Taliban-talsmann Suhail Shaheen til nyhetsbyrået AFP sent tirsdag.

En annen representant for den islamistiske opprørsbevegelsen opplyser at 200 fanger har blitt løslatt siden mandag. I bytte har Taliban løslatt fire afghanske kommandosoldater, og ytterligere to til skal etter planen løslates onsdag.

Fredsforhandlingene skulle etter planen ha begynt i mars, men ble satt på pause som følge av at myndighetene og Taliban ikke har kommet til enighet om fangeutvekslingen.

I henhold til en februar-avtale mellom USA og Taliban skal afghanske myndigheter løslate 5.000 Taliban-krigere. Taliban har på sin side lovet å slippe fri rundt 1.000 afghanske soldater.

