Munnbind og finlandshetter da terrorrettssak startet i Paris

utenriks

Angrepene på satiremagasinet Charlie Hebdo og et jødisk supermarked i den franske hovedstaden i januar for snart seks år siden kostet 17 mennesker livet. De tre gjerningsmennene ble skutt og drept av politiet i to aksjoner 9. januar. Rettssaken som startet onsdag er mot dem som mistenkes for å ha hjulpet dem.

Ti av de fjorten tiltalte ankom retten med tung politieskorte og ble ført inn i glassbur på begge sider av rettssalen i Paris. Den ellevte mannen på tiltalebenken er løslatt mot kausjon og ankom retten på egen hånd.

Ytterligere tre personer, inkludert kona til en av gjerningsmennene, er tiltalt, men kommer ikke til å møte i retten. De antas å ha reist til området IS kontrollerte i Nord-Irak og Syria. Rapporter har antydet at de er døde, men dette er ikke bekreftet, og det er fortsatt arrestordrer utstedt mot dem.

Påbudt med munnbind

Dommer Regis De Jorna åpnet saken med å gjøre det klart at alle som er til stede i rettssalen, må bruke munnbind til enhver tid. Han minnet også om at rettsmøtet blir tatt opp. Deretter ba han de tiltalte bekrefte sin identitet.

Sikkerhetstiltakene er omfattende rundt rettssaken. I tillegg til salen der saken skal føres, der det satt av tre rettssaler der ofre, advokater og mediene kan følge saken via storskjerm.

Kan få livstids fengsel

Påtalemyndigheten mener gjerningsmennene fikk hjelp på alle stadier i planleggingen av angrepene som utspant seg over tre dager fra 7. til 9. januar, inkludert hjelp til å skaffe våpen. Dette gjenspeiles i tiltalen, som gjelder medvirkning til terror for to personer og tilknytning til en terrorgruppe for de fleste av de andre.

Medvirkning er det mest alvorlige tiltalepunktet og kan gi livstid i fengsel, mens tilknytning til en terrorgruppe kan gi fengselsstraffer på opptil 20 år.

Retten skal høre forklaringer fra noen av dem som overlevde de to angrepene som var starten på en islamistisk voldsbølge som har kostet flere hundre mennesker livet.

(©NTB)