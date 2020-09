Navalnyj-medarbeider: – Kun Russland kan ha forgiftet ham

utenriks

På onsdag sa Tysklands regjering at det foreligger «utvetydige bevis» for at den russiske opposisjonsaktivitisten ble forgiftet.

– Kun staten kan bruke novitsjok. Det er hevet over en hver tvil, skriver Ivan Zjdanov på Twitter og peker på den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) og den militære etterretningstjenesten GRU.

Zjdanov er en av Nevalnyjs nære medarbeidere og direktør i Nevalnyjs antikorrupsjon-stiftelse.

Navalnyj ble alvorlig syk på et fly i Sibir for nesten to uker siden. Han ble innlagt på et sykehus i Omsk, men senere fløyet til Berlin. Han ligger fortsatt i koma på et sykehus i byen, men tilstanden skal være stabil og ha blitt noe bedre.

(©NTB)