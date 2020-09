USA blir ikke med på internasjonalt vaksinesamarbeid

utenriks

Trump-administrasjonen sier det til dels er fordi Verdens helseorganisasjon WHO er involvert.

Covax ledes av WHO sammen med vaksinealliansene Cepi og Gavi. Samarbeidet skal sørge for at alle land skal få vaksinedoser samtidig, så de kan deles ut til de hardest rammede befolkningsgruppene.

Mer enn 170 land er i samtaler om deltakelse i programmet. Blant dem som støtter det, er flere av USAs historiske allierte, blant annet Japan, Tyskland og EU-kommisjonen. Også Norge har sluttet seg til.

– USA vil fortsette å samarbeide med våre internasjonale partnere for å forsikre at vi bekjemper viruset, men vi vil ikke innskrenkes av organisasjoner som påvirkes av det korrupte WHO og Kina, sier talsmann Judd Deere i Det hvite hus til avisa.

(©NTB)